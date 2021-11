Aktien New York Ausblick: Dow wohl stabil im Plus und Rekordhoch für Nasdaq

Der Dow Jones Industrial dürfte sich zum Wochenstart zunächst etwas von ihren am Freitag erlittenen Verlusten erholen. An der Nasdaq, wo die technologielastigen Indizes vor dem Wochenende in Rekordhöhen vorgedrungen waren, sollte es zugleich weiter nach oben gehen. Unterstützung für die Stimmung am US-Aktienmarkt komme aus China, hiess es aus dem Handel. Denn dort habe die Zentralbank mögliche Lockerungsmassnahmen signalisiert, um die Erholung der chinesischen Wirtschaft zu unterstützen.