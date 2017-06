Aktien New York Ausblick: Erholung - Anleger setzen auf lockere Geldpolitik

Nach dem abermaligen Rückschlag vom Vortag zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,33 Prozent im Plus auf 21'380 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq liess der Future auf den Nasdaq 100 eine Stabilisierung erwarten.