Aktien New York Ausblick: Erholung - China will Virus-Folgen gering halten

Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag wieder etwas Kraft schöpfen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex eine gute Dreiviertelstunde vor Börseneröffnung 0,27 Prozent höher bei 29 310 Punkten. Tages zuvor hatte die Nachricht des Technologiekonzerns Apple die Anleger wieder sorgenvoll gestimmt, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.