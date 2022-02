Aktien New York Ausblick: Erholung dank Entspannungssignalen im Ukraine-Konflikt

Dank einer möglichen Entspannung im Konflikt um die Ukraine dürften sich die US-Börsen am Dienstag deutlich erholen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial knapp ein Prozent im Plus auf 34 891 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 mehr als anderthalb Prozent höher auf 14 511 Punkte. Den gestrigen, ersten Signalen für eine russische Gesprächsbereitschaft hatten die Anleger noch nicht so recht über den Weg getraut und deshalb nach den jüngsten Kursverlusten nur mit spitzen Fingern zugegriffen.