Aktien New York Ausblick: Erholung erwartet - Apple-Feedback im Blick

An der Wall Street dürfte sich der Dow Jones Industrial am Dienstag auf Erholungskurs begeben. Ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung taxierte der Broker IG den New Yorker Leitindex 0,58 Prozent höher bei 25 665 Punkten. Er folgt damit auch den Kursgewinnen in Japan und an den europäischen Börsen.