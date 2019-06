Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter

Die Erholung am US-Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Als Grund sahen Marktbeobachter unter anderem die Pläne von Chinas Führung, zur Ankurbelung der heimischen Konjunktur Investitionen lokaler Behörden in Infrastrukturprojekte zu erleichtern. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,59 Prozent höher bei 26 216 Punkten. Damit winkt dem US-Leitindex der sechste Gewinntag in Folge.