Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter - Dow auf Wochensicht noch hinten

Die Erholung an der Wall Street dürfte sich am Freitag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,4 Prozent höher auf 34 230 Punkte. Den Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sieht IG ähnlich deutlich im Plus bei 13 546 Punkten.