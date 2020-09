Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter - Nike auf Rekordhoch

So hat der Pharmakonzern Johnson & Johnson einen Grosstest für einen Impfstoff gegen Covid-19 begonnen. Bis zu 60 000 Freiwillige lassen sich den Wirkstoff verabreichen, der bereits nach einer Impfung wirken soll. Johnson & Johnson ist das vierte Unternehmen, das seinen Kandidaten in den USA in die letzte Testphase gebracht hat. Der Aktienkurs legte im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent zu.

Analyst Guillaume Jaisson von Goldman Sachs zeigte sich optimistisch: "Unsere Volkswirte rechnen damit, dass die Gesundheitsbehörde FDA noch in diesem Jahr mindestens einen Impfstoff zulassen wird". Schon bis Ende des ersten Halbjahres 2021 werde demnach voraussichtlich ein Grossteil der US-Bevölkerung geimpft sein, prognostizierte Jaisson. In Europa werde dies ein Quartal später der Fall sein.

Im Fokus standen am Morgen Nike und Tesla . Unterschiedlicher konnten die Kursbewegungen kaum sein: Während Nike-Aktien nach guten Geschäften von Juni bis August an der Nasdaq um fast 14 Prozent auf ein Rekordhoch schossen, sackten Tesla-Papiere nach einer Veranstaltung zu Batterien für Elektroautos um gut 5 Prozent ab.

Die Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Antriebszellen und ihren Kosten seien ambitionierter als erwartet gewesen, schrieb Analyst Philippe Houchois von JPMorgan. Wenig Neues habe es dagegen zu den Themen Eine-Millionen-Meilen-Batterie und zur Strategie für die stationäre Stromspeicherung gegeben. Auch das vom Chef Elon Musk angekündigte Schnäppchenmodell riss die Anleger nicht vom Hocker. Im Vorfeld des Batterietages waren Tesla-Aktien allerdings bereits um fast 30 Prozent gestiegen.

Nike habe im ersten Geschäftsquartal die Konsensschätzung für den Gewinn so deutlich übertroffen wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Jay Sole von UBS. Alexandra Walvis von Goldman Sachs sah sich in ihrem Vertrauen in das langfristige Wachstum und die Profitabilität durch den Fokus auf den Online-Handel bestätigt. Im Fahrwasser der Nike-Aktien stieg auch der Kurs des Kontrahenten Under Armour vorbörslich um 3 Prozent./bek/jha/

(AWP)