Aktien New York Ausblick: Erholung verliert an Schwung - Geldpolitik im Fokus

Die Erholungsrally an der Wall Street könnte am Dienstag an Schwung verlieren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,08 Prozent höher bei 25 730 Punkten. Damit würde sich der US-Leitindex aber etwas besser entwickeln als die wichtigsten europäischen Aktienindizes.