Aktien New York Ausblick: Erneut Rekordhoch beim Dow erwartet

An der New Yorker Wall Street deutet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnungstendenz an. Dabei dürfte der Dow Jones Industrial einen historischen Höchststand erklimmen und damit den vierten Tag in Folge. Bei den Technologiewerten an der Nasdaq sollte es nach den leichten Vortagesverlusten zu einer deutlicheren Erholung kommen.