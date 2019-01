Aktien New York Ausblick: Ernüchterung im Handelsstreit bringt Verluste mit sich

Die jüngste Erholungsrally an den US-Börsen droht am Donnerstag ins Stocken zu geraten. Vorbörslich deutet sich eine etwas schwächere Eröffnung des Dow Jones Industrial an, nachdem er sich am Vortag erstmals seit der Vorweihnachtszeit der Marke von 24 000 Punkten angenähert hatte. Der Broker IG taxierte den Leitindex eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,45 Prozent schwächer bei 23 771 Punkten.