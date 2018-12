Aktien New York Ausblick: Etwas höher nach schwachem Wochenstart

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,27 Prozent fester bei 22 850 Punkten. Am Montag hatte der Index fast 3 Prozent eingebüsst, am Dienstag fand wegen des Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.