Aktien New York Ausblick: Etwas leichter - Apple unter Druck

Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas tiefer in den Handel starten. Die geöffneten Börsen in Asien hatten das Geschäft uneinheitlich beendet. Zudem dürfte das Volumen in New York wie schon in Japan und anderswo dünn sein. Die meisten europäischen Handelsplätze werden erst am Mittwoch wieder geöffnet.