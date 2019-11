Aktien New York Ausblick: Fortschritte im Zollstreit treiben Rekordjagd an

Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Rekordjagd an der Wall Street weiter befeuern. Am Freitag hatten vor diesem Hintergrund bereits der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq-Auswahlindex 100 Rekordhöhen erreicht. Nun taxierte das Handelshaus IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial vor dem Start am Montag 0,53 Prozent höher auf 27 490 Punkte. Damit würde auch ihm ein Sprung über sein schon einige Monate altes historisches Hoch von 27 398 Punkten gelingen.