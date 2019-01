Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Vor dem Hintergrund handels- und geopolitischer Unsicherheiten sowie einer Flut an Unternehmenszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag leicht im Plus starten. Unter anderem standen die Ergebnisse der Dow-Konzerne Pfizer, Verizon und 3M auf der Agenda. Nach Börsenschluss folgen Ebay und Apple mit ihren Geschäftsentwicklungen.