Aktien New York Ausblick: Freundlicher Abschluss einer starken Woche erwartet

Die Wall Street dürfte den Handel am Freitag dank der Aussicht auf weitere Konjunkturspritzen in den USA mit einem moderaten Plus aufnehmen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial zuletzt 0,4 Prozent höher auf 28 545 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein satter Wochengewinn von rund 3 Prozent an.