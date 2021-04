Aktien New York Ausblick: Gewinne - Arbeitsmarktbericht beflügelt

Nach dem verlängerten Osterwochenende dürften die New Yorker Aktienbörsen am Montag höher in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Börsenstart mit plus 0,24 Prozent auf 33 396 Punkte. Da die wichtigsten europäischen Börsen erst am Dienstag wieder öffnen, wird mit einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gerechnet.