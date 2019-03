Aktien New York Ausblick: Gewinne - Auch auf Wochensicht im Plus

Am US-Aktienmarkt deutet sich am Freitag ein freundlicher Auftakt an. Der Broker IG taxierte gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung den US-Leitindex 0,5 Prozent fester auf 25 844 Punkten. Der Dow steht auf Wochensicht klar im Plus und pirscht sich wieder an die runde Marke von 26 000 Punkten heran, die er zuletzt Anfang März überklettert hatte. Mit dem Empire State Index, der Industrieproduktion und dem von der Uni Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen könnten vor dem Wochenende erneut einige Konjunkturdaten die Kurse bewegen.