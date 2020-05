Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Anleger setzen auf Corona-Lockerung

Deutlich steigende Ölpreise und zunehmende Lockerungen in der Corona-Krise dürften die Erholung des US-Aktienmarkts am Dienstag weiter antreiben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart rund ein Prozent höher auf 23 978 Punkte. Am Vortag war dem Dow nach einem teilweise deutlich schwächeren Verlauf in einer späten Erholung noch der Sprung in die Pluszone geglückt.