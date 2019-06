Aktien New York Ausblick: Gewinne - USA und Mexiko einigen sich

Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit dürften US-Aktien am Montag höher in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial zuletzt 0,58 Prozent fester bei 26 134 Punkten. Auch an den asiatischen und den am Pfingstmontag geöffneten europäischen Börsen überwogen die Pluszeichen. In Deutschland können Anleger erst am Dienstag reagieren.