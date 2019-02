Aktien New York Ausblick: Gute Arbeitsmarktdaten liefern Dow Rückenwind

Die Wall Street dürfte am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts mit moderaten Gewinnen eröffnen. Das Geschehen wird zudem von der laufenden Berichtssaison der US-Unternehmen bestimmt. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,38 Prozent höher auf 25 096 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex in der abgelaufenen Woche ein Gewinn von rund anderthalb Prozent an.