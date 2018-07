Aktien New York Ausblick: Handelsstreit belastet - Tesla steigt gegen Trend

Der globale Handelskonflikt hält die Anleger an der Wall Street zum Start in den neuen Monaten erneut in Atem. So warnte die Europäische Union für den Fall von US-Sonderzöllen auf Autos vor weltweiten Vergeltungsmassnahmen. Diese könnten US-Exporte im Wert von rund 250 Milliarden Euro treffen. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichneten sich am Montag Verluste ab, nachdem sich der Index vor dem Wochenende noch ein Stück weit erholt hatte. Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,59 Prozent tiefer auf 24 128 Punkte.