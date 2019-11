Aktien New York Ausblick: Hoffnungen auf US-chinesisches Abkommen stützen weiter

Die anhaltenden Hoffnungen auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit dürften die Wall Street am Montag weiter stützen. Über eine halbe Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,29 Prozent höher bei 27 956 Punkten. Damit würde der US-Leitindex an seinen freundlichen Wochenausklang anknüpfen - und könnte so Kurs auf seinen jüngsten Rekordstand nehmen.