Aktien New York Ausblick: Im Dow wackelt die 25000-Punkte-Marke wieder

Angesichts zunehmender Sorgen über eine zweite Coronavirus-Welle dürften die US-Börsen nach einer Erholung am Freitag zum Wochenstart erneut auf Talfahrt gehen. Nach einer neuerlichen Zunahme an Infektionen in südlichen Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten meldete am Wochenende die nationale Gesundheitsbehörde Chinas neue Infektionsfälle. Nach vielen Wochen, in denen es kaum noch neue Erkrankungen gegeben hatte, war es auf einem Grossmarkt in Beijing zu einem neuen Ausbruch gekommen. Der Dow Jones Industrial dürfte an diesem Montag daher nun um die Marke von 25 000 Punkte kämpfen.