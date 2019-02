Aktien New York Ausblick: Im Minus - Industriedaten, Zahlen, Übernahmen im Fokus

Die US-Börsen werden am Mittwoch voraussichtlich mit leichten Verlusten in den Handel starten. Nachdem es dem Wall-Street-Barometer Dow Jones Industrial tags zuvor gelungen war, die erst kürzlich wieder zurückeroberte Marke von 26 000 Punkte zu halten, ist sie nun wieder in Gefahr. Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn 0,33 Prozent tiefer bei 25 971 Punkten.