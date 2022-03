Aktien New York Ausblick: Im Plus erwartet - Fallende Ölpreise stützen

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor dem Auftakt auf 33 085 Punkte und damit 0,4 Prozent über seinem Montagsschluss. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 zeichnete sich ein Plus von 0,8 Prozent auf 13 150 Punkte ab.

Am Markt wurden dennoch darauf verwiesen, dass die Risikofreudigkeit der Anleger nach wie vor aber gedämpft bleiben dürfte, denn der Krieg in der Ukraine wüte unverändert und eine Lösung sei bisher nicht gefunden. Die Verhandlungen über einen Frieden liefen jedoch weiter, hiess es seitens der Ukraine, während es von russischer Seite zunächst keine Bestätigung gab. Ausserdem reisen an diesem Dienstag die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew. Die USA drohten unterdessen China im Falle einer Unterstützung Russlands in diesem Krieg mit "erheblichen Konsequenzen".

Wenig ermutigend für Anleger ist zudem auch die derzeitige Covid-19-Welle in China. Dort wütet der schwerste Corona-Ausbruch seit zwei Jahren, und da China weiter an einer "Zero-Covid-Strategie" mit umfangreichen Massnahmen festhält, wachsen die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen.

Unter Einzelwerten dürfte es relativ ruhig zugehen, denn die Berichtssaison ist in den Vereinigten Staaten weitgehend abgeschlossen.

Aktien aus der Ölbranche wie die von Chevron oder ExxonMobil könnten wegen des stark rückläufigen Ölpreises einen Blick wert sein. Vorbörslich gaben beide etwa 4 Prozent ab. Die beiden bekannten Ölsorten Brent und WTI sanken wieder unter 100 US-Dollar. Bereits am Montag waren die Preise deutlich gesunken. Hintergrund sind zum einen die Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand in der Ukraine und zudem die chinesischen Massnahmen gegen neue Corona-Ausbrüche.

Der Düngerhersteller Mosaic könnte angesichts einer Hochstufung durch Goldman Sachs in den Blick rücken. Die US-Bank sprach eine Kaufempfehlung für die Aktie aus./ck/mis

(AWP)