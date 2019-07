Aktien New York Ausblick: Indizes erklimmen in Trippelschritten neue Rekorde

An der Wall Street geht die Rekordjagd wohl in eine neue Runde. Der Broker IG errechnete für den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag ein Plus von 0,05 Prozent auf 27 372 Punkte. Bereits zu Wochenbeginn waren die Gewinne an den US-Börsen ähnlich schmal ausgefallen, wenngleich alle wichtigen Börsenindizes erneut historische Höchststände erklommen hatten.