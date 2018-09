Aktien New York Ausblick: Investoren bleiben auf der Hut

Am New Yorker Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag weiter zurückziehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,32 Prozent tiefer auf 25 775 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex seine anfänglichen Gewinne schnell abgegeben und moderat im Minus geschlossen.