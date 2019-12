Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung auf Rekordniveau

Die wichtigsten US-Indizes dürften am Donnerstag zunächst auf ihrem Rekordniveau verharren. Den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG rund anderthalb Stunden vor dem Start leicht im Plus auf 28 275 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte er am Montag bei 28 337 Punkten erreicht und damit sein Jahresplus auf knapp 23 Prozent ausgebaut.