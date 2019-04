Aktien New York Ausblick: Kaum verändert erwartet - Anleger halten sich zurück

Die US-Börsen dürften sich nach dem schwächelnden Verlauf am Vortag zur Wochenmitte stabilisieren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit 0,07 Prozent im Plus bei 26 170 Punkten. Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stehen nach wie vor aus. Die Anleger halten sich daher verstärkt an der Seitenlinie.