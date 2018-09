Aktien New York Ausblick: Knapp im Minus erwartet

Nach einer soliden Entwicklung der vergangenen Tage dürften es die Anleger an den US-Börsen am Montag zögerlich angehen lassen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,15 Prozent tiefer auf 26 116 Punkte, nachdem er in der Vorwoche fast 1 Prozent gewonnen hatte. Für Zurückhaltung sorgt nun erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China.