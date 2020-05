Aktien New York Ausblick: Konjunktursorgen rücken wieder in den Fokus

An den globalen Aktienmärkten rücken wieder verstärkt Konjunktursorgen in den Fokus der Anleger. Die Wall Street dürfte vor diesem Hintergrund ihre Vortagesverluste am Freitag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Auftakt 1,88 Prozent tiefer auf 23 887 Punkte.