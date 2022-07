Aktien New York Ausblick: Kurse dürften fallen wegen hoher Inflation

Überraschend hohe Verbraucherpreise sprechen am Mittwoch gegen eine Erholung an der Wall Street. Um 9,1 Prozent sind die Verbraucherpreise im Juni auf Jahressicht gestiegen, stärker als von Analysten erwartet. Damit verstärkt sich der Druck auf die US-Notenbank, die Leitzinsen rasch und kräftig anzuheben. Im US-Anleihenhandel schnellten die Renditen von Staatsanleihen nach den Daten in die Höhe.