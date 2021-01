Aktien New York Ausblick: Lage beruhigt sich nach kleinem Ausverkauf

Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte dürfte sich das Geschehen an der Wall Street am Donnerstag wieder beruhigen. Der Leitindex Dow pendelte im vorbörslichen Handel in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag, als er gut zwei Prozent eingebüsst hatte und auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats gefallen war. Zuletzt taxierte der Broker IG den Dow 0,08 Prozent niedriger auf 30 280 Punkte.