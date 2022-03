Aktien New York Ausblick: Leichte Gewinne vor Sondergipfel der Nato

Mit dem fortdauernden Krieg in der Ukraine dürfte sich auch die Hängepartie an den US-Börsen am Donnerstag fortsetzen. Nach den Verlusten zur Wochenmitte zeichnet sich vorbörslich wieder eine verhalten freundliche Tendenz ab: Rund eine Stunde vor der Startglocke an der New Yorker Börse taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 34 466 Zähler. Seit Wochenbeginn geht es für den Dow unterhalb der Marke von 35 000 Punkten auf und ab.