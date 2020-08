Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste erwartet

Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen", erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo in der Nacht zum Donnerstag. Sie sollten aus den App Stores in den USA entfernt werden.

Damit könnte der Streit beider Länder in die nächste Runde gehen. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank führte die wieder zunehmende Risikoscheu an den Börsen auf die andauernden Spannungen zwischen den USA und China zurück. Diese hätten Kursverluste an den grossen asiatischen Handelsplätzen nach sich gezogen. Diese Verluste weiteten sich an Europas Handelsplätzen aus.

Bei den Einzeltiteln dürften Aktien von Bristol-Myers Squibb und Pfizer das Interesse auf sich ziehen. Beide Pharmakonzerne erhielten in einem Patentverfahren um ihren Blutverdünner Eliquis Recht. Aktien von Bristol-Myers Squibb zogen vorbörslich um 3,5 Prozent an und Pfizer stiegen um 1 Prozent.

Papiere von Western Digital brachen dagegen vorbörslich um fast 12 Prozent ein. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten hatte enttäuschende Prognosen zum laufenden Quartal gegeben./bek/jha/

(AWP)