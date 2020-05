Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste erwartet - US-chinesische Spannungen

Wieder zunehmende Spannungen zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften USA und China dürften am Donnerstag die Richtung an der New Yorker Wall Street bestimmen. Hinzu kommen einige Konjunktur- und Stimmungsdaten, auf die mit grosser Aufmerksamkeit geschaut werden dürfte, darunter die just veröffentlichten wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe sowie später noch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia.