Aktien New York Ausblick: Leichte Zurückhaltung an der Wall Street

Nach dieser Woche scheinen die Börsianer an den US-Aktienmärkten erst einmal Luft zu holen. Die Steuerreform ist in trockenen Tüchern, die Regierung vorerst weiter zahlungsfähig und dann steht ja auch noch Weihnachten vor der Tür. Entsprechend ruhig bis verhalten dürfte der Dow Jones Industrial in den Tag starten - der Broker IG taxierte den Leitindex kurz vor Handelsbeginn auf 24 771 Punkte und schrieb ihm damit ein leichtes Minus von 0,05 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs zu.