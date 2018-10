Aktien New York Ausblick: Leichterer Auftakt nach Arbeitsmarktzahlen erwartet

Die Wall Street dürfte am Freitag nach der Bekanntgabe eines durchwachsen ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts mit einem moderaten Minus eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,14 Prozent niedriger bei 26 739 Punkten. Damit deutet sich für das weltweit wichtigste Börsenbarometer ein magerer Wochengewinn von rund einem halben Prozent an. Am Donnerstag schloss der US-Leitindex mit einem Minus von 0,75 Prozent, nachdem er am Mittwoch noch ein Rekordhoch verzeichnet hatte.