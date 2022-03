Aktien New York Ausblick: Lethargischer Wochenstart erwartet

Die Investoren wägten die wirtschaftlichen Risiken der Inflation und der Straffung der Geldpolitik gegen die Aussichten eines anhaltenden Wachstums ab, hiess es am Markt. Positive Impulse kamen von den weiter fallenden Ölpreisen. Diese drückten allerdings die Aktien der Ölkonzerne vorbörslich ins Minus. So fielen die Papiere von ExxonMobil um 1,8 Prozent und Chevron um 1,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten dürften die Anteilsscheine von Apple einen Blick wert sein. Die japanische Tageszeitung "Nikkei" berichtete unter Berufung auf Kreise, Apple habe wegen einer dürftigen Nachfrage seine AirPod-Bestellungen in diesem Jahr um mehr als 10 Millionen Stück reduziert. Vom iPhone SE wolle Apple im nächsten Quartal 20 Prozent weniger produzieren als zunächst geplant, hiess es weiter. Vorbörslich fielen die Apple-Papiere um 1,4 Prozent. Dass der Apple-Film 'Coda' den Oscar als bester Film gewann, half da wenig.

Die Aktien von Tesla setzten ihre jüngste Erholungsrally hingegen fort und stiegen vorbörslich zuletzt um 5,8 Prozent. Damit summiert sich das Kursplus seit Mitte März auf rund ein Drittel. Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen.

Die Titel von HP Inc fielen vorbörslich um 2,1 Prozent. Der Laptop- und Druckerkonzern will den Headset-Hersteller Plantronics im Rahmen eines 3,3 Milliarden Dollar schweren Deals übernehmen. Die Transaktion, die ausschliesslich in bar abgewickelt werden soll, bringe den Plantronics-Aktionären 40 Dollar pro Aktie ein, was einem Aufschlag von 53 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag entspreche, hiess es. Plantronics-Papiere schossen um rund 49 Prozent nach oben./edh/mis

(AWP)