Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne erwartet

Nach einem gemächlichen Wochenstart dürften die US-Börsen am Dienstag etwas Fahrt aufnehmen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit 0,17 Prozent im Plus bei 23 620 Punkten. Am Montag hatte es an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen zwar weitere Rekordstände gegeben, doch letztlich war die Luft schnell wieder draussen. Die Börsen schlossen nahezu unverändert. Der Dow hatte zeitweise eine Bestmarke bei 23 638,92 Punkten erreicht.