Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne erwartet - Boeing 737 Max im Fokus

Am US-Aktienmarkt werden am Montag Kursgewinne erwartet. Marktstrategen verwiesen als Antrieb vor allem auf die Gewinne an Europas Börsen als fortgesetzte Reaktion auf den ersten Teilerfolg im Handelsstreit und die Erwartung eines geregelten Brexit. Ob es dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial allerdings gelingt, auf ein neues Rekordhoch zu klettern, ist nicht ausgemacht.