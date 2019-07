Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Aussagen von Fed-Chef Powell

An der Wall Street stehen am Mittwoch Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell zur Geldpolitik im Fokus. Nachdem erste Aussagen bereits veröffentlicht wurden, taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor dem Börsenstart bei 26 827 Punkten - das war ein Plus von 0,14 Prozent.