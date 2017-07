Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Feiertagspause

Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart notierte der Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester bei 21 508 Punkten. Am Montag hatte der US-Leitindex bei 21 562 Punkten erneut ein Rekordhoch erreicht und den grössten Teil seines Tagesgewinns ins Ziel gerettet. Dagegen war es an der zuletzt häufiger gebeutelten Technologiebörse Nasdaq einmal mehr bergab gegangen - hier könnten sich die Kurse am Mittwoch noch etwas besser entwickeln als bei den Standardwerten.

Im Fokus steht der US-Zahlungsabwickler Vantiv, der sich mit dem britischen Konkurrenten Worldpay auf dessen Übernahme geeinigt hat. Der Kaufpreis beträgt beiden Unternehmen zufolge 7,7 Milliarden britische Pfund in bar sowie in Vantiv-Aktien. Am Dienstag hatte Worldpay offen gelegt, dass Vantiv sowie die US-Bank JPMorgan mit Übernahmeabsichten an das Unternehmen herangetreten seien.

Der von Vantiv nun gebotene Preis entspreche einer Prämie von 21 Prozent auf den Schlusskurs vom 30. Juni, bevor die Übernahmespekulationen hochkamen, hiess es. JPMorgan erklärte inzwischen, keine Offerte abgeben zu wollen. Während die JPM-Aktien vorbörslich rund ein halbes Prozent gewannen, zeigten sich Vantiv unbewegt.

Derweil bekommt der Schweizer Chemiekonzern Clariant bei der geplanten Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman Gegenwind von Investorenseite. Das US-Familienunternehmen Standard Industries sowie der als aktivistisch geltende Hedgefonds Corvex Management wollen die Fusion verhindern, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Vorbörslich liess das die Huntsman-Titel kalt./gl/stb

(AWP)