Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Kursrutsch am Montag

Am Dienstag dürfte das Geschehen weiter von Nachrichten zu dem Virus geprägt sein. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen ist inzwischen auf mehr als 4500 gestiegen, nachdem das chinesische Staatsfernsehen am Dienstag einen Sprung um mehr als 1700 Fälle im Vergleich zum Vortag meldete. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei habe es auch 24 weitere Todesopfer gegeben, so dass landesweit mindestens 106 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben seien.

Zudem steht die Berichtssaison der Unternehmen weiter im Fokus. So verbuchte der Pharmariese Pfizer 2019 angesichts wachsender Konkurrenz durch Nachahmermedikamente wie erwartet einen Umsatzrückgang und rechnet damit auch im laufenden Jahr. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um mehr als 2 Prozent, da die Erwartungen an den Gewinn je Aktie im vierten Quartal verfehlt wurden.

Der Mischkonzern 3M will mit einem neuen Geschäftsmodell und schlankeren Strukturen das Wachstum ankurbeln und effizienter werden. Der für 2020 angepeilte Gewinn je Aktie enttäuschte die Anleger, so dass die Papiere vorbörslich knapp 2 Prozent verloren.

Gute Geschäfte mit der Luftfahrtindustrie verliehen United Technologies (UTC) im vierten Quartal zwar weiteren Schub. Mit Blick auf das Jahr 2020 aber stellt der Industriekonzern seine Investoren auf Abstriche ein: Auch aufgrund des anhaltenden Flugverbots und der Probleme mit Boeings Krisenjet 737 Max rechnet das Unternehmen für das zugekaufte Unternehmen Collins Aerospace mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. UTC gehört zu den wichtigen Boeing-Zulieferern. Die Anteilscheine von United Technologies fielen vorbörslich um knapp 1 Prozent.

Ausserhalb des Dow sackten die Aktien von Harley-Davidson vorbörslich um rund 6 Prozent ab. Die Motorrad-Ikone kommt nicht aus der Krise. Das Unternehmen ächzte im vierten Quartal weiter unter dem von der US-Regierung angezettelten Handelsstreit mit China und der EU, der zu hohen Einfuhrzöllen auf die Produkte des Herstellers geführt hat. Der Gewinn je Aktie blieb damit auf bereinigter Basis hinter den Erwartungen zurück.

Zudem dreht sich das Übernahmekurassel weiter: Der Autozulieferer BorgWarner will den Konkurrenten Delphi Technologies übernehmen. Damit positionieren sich die beiden Unternehmen für den Branchenwandel hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen, hiess es von mit der Sache vertrauten Personen. BorgWarner knickten vorbörslich um 7 Prozent ein, Delphi schossen um gut 60 Prozent hoch./la/mis

(AWP)