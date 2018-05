Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Rally vom Freitag

Die Wall Street dürfte am Montag erst einmal an ihre Ende letzter Woche erzielten Gewinne anknüpfen und weiter zulegen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,36 Prozent höher bei 24 349 Punkten. Am Freitag hatte New Yorker Leitindex von positiv aufgenommen Arbeitsmarktdaten aus den USA profitiert.