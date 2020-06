Aktien New York Ausblick: Nach Panikattacke leichte Erholung erwartet

Auf die Panikattacke an den US-Börsen am Vortag dürfte am Freitag eine leichte Erholung folgen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der steilen Talfahrt. Zudem wurde auf Aussagen des Wirtschaftswissenschaftlers und Trump-Beraters Kevin Hassett verwiesen, der allerdings bereits am Vortag gesagt hatte, dass der Juli ein "guter Zeitpunkt" für ein neues US-Hilfspaket für die Wirtschaft sei.