Aktien New York Ausblick: Nächster Kurseinbruch nach US-Notfallzinssenkung

Der scharfe Kurseinbruch am New Yorker Aktienmarkt geht am Montag wohl in eine neue Runde. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial vorbörslich etwa 5 Prozent tiefer bei 21 982 Punkten, dann kam der Handel mit den US-Futures zum Erliegen. Mit einem erneuten Kursrutsch würde der Leitindex seine Erholungsbewegung vom Freitag zum Teil wieder revidieren und an seine insgesamt katastrophale Vorwoche anknüpfen.