Aktien New York Ausblick: Neue Eskalalationsstufe im Zollstreit bereitet Sorgen

Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko verschärfen die Lage am US-Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag eine Stunde vor dem Handelsstart 0,94 Prozent tiefer bei 24 933 Punkten. Für den New Yorker Leitindex bahnt sich der erste Monatsverlust in diesem Jahr an. Gemessen am Vortagesschlusskurs hat der Dow im Mai bislang mehr als 5 Prozent eingebüsst.