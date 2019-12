Aktien New York Ausblick: Neuer Optimismus im Handelsstreit sorgt für Erholung

Nach verunsichernden Aussagen von Donald Trump am Vortag sehen die Anleger am Donnerstag wieder Grund zu Optimismus im Handelskonflikt zwischen den USA und China. An der Wall Street winkt eine Erholung - der Broker IG sieht den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart knapp ein halbes Prozent höher bei 27 632 Punkten.